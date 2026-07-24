Passarela das Cataratas do Iguaçu é fechada preventivamente

O aumento das chuvas no rio Iguaçu subiu o nível da vazão e fez com que as passarelas abertas ao público nas Cataratas fossem preventivamente fechadas por medidas de segurança.



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