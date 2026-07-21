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Brasil tem redução de 31% na área de vegetação queimada no país em relação à média histórica

Dados do Mapbiomas apontam que, em 2025, 12,7 milhões de hectares foram consumidos

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Cerca de 12,7 milhões de hectares de vegetação foram consumidos pelo fogo em 2025, de acordo com o relatório anual de incêndios do MapBiomas.

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