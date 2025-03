‘Ainda Estou Aqui’ está entre as cem maiores bilheterias de 2024

O filme brasileiro ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui , ultrapassou a marca de US$ 30 milhões em bilheteria ao redor do mundo — pouco mais de R$ 172 milhões na cotação atual. Os dados são do site Box Office Mojo, que monitora a arredação dos filmes. O levantamento aponta que o filme brasileiro está entre as cem maiores bilheterias de 2024. Segundo dados da Ancine (Agência Nacional do Cinema), a produção arrecadou R$ 104 milhões só no Brasil, com cinco milhões de espectadores nos cinemas de todo o país.