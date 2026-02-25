Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Alunos mostram melhor desempenho em português e matemática

Governo estima evolução geral de 16,5% nos anos finais do ensino fundamental

Hora News|Do R7

  • Google News

Uma melhora foi registrada pelo sistema de rendimento escolar do Estado de São Paulo no desempenho de estudantes nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • São Paulo (Estado)
  • professor
  • ensino-fundamental
  • piaui

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.