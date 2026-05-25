Número de brasileiros ocupados com graduação dobra em 13 anos

Segundo números divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2012, 12,6 milhões de brasileiros com ensino superior completo estavam ocupados. Já em 2025, a fatia subiu 103%, com 25,5 milhões de graduados, praticamente o dobro.



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