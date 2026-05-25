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Mensalidades em faculdades privadas têm retração em 2026

Valores das graduações presenciais caíram 4,3%, enquanto cursos a distância, 1,8%

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As mensalidades dos cursos de graduação privada no Brasil caíram em 2026. As graduações presenciais tiveram uma redução média de 4,3% nos preços, e os cursos a distância diminuíram 1,8%.

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