Mensalidades em faculdades privadas têm retração em 2026

As mensalidades dos cursos de graduação privada no Brasil caíram em 2026. As graduações presenciais tiveram uma redução média de 4,3% nos preços, e os cursos a distância diminuíram 1,8%.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!