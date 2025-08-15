Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Ambulante acerta lata na cabeça de fiscal da prefeitura ao ter carrinho confiscado em Goiânia (GO)

Segundo administração municipal, vendedora de açaí vendia produto sem autorização; ela foi presa por agressão

Hora News|Do R7

Uma vendedora ambulante foi presa por agressão após bater uma lata na cabeça de um fiscal durante apreensão de sua mercadoria, na última quarta-feira (13), na cidade de Goiânia (GO). Segundo a prefeitura da cidade, a mulher vendia açaí sem autorização e teve seu carrinho confiscado.

A administração municipal informou que a ação ocorreu após um longo período de orientações e tentativas de regularização. Ainda de acordo com a prefeitura, as regras buscam organizar o espaço urbano, garantir a livre circulação de pedestres e proteger os comerciantes que atuam de forma legal.

  • hora-news
  • violencia
  • Goiânia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.