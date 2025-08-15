Ambulante acerta lata na cabeça de fiscal da prefeitura ao ter carrinho confiscado em Goiânia (GO)

Uma vendedora ambulante foi presa por agressão após bater uma lata na cabeça de um fiscal durante apreensão de sua mercadoria, na última quarta-feira (13), na cidade de Goiânia (GO) . Segundo a prefeitura da cidade, a mulher vendia açaí sem autorização e teve seu carrinho confiscado.



A administração municipal informou que a ação ocorreu após um longo período de orientações e tentativas de regularização. Ainda de acordo com a prefeitura, as regras buscam organizar o espaço urbano, garantir a livre circulação de pedestres e proteger os comerciantes que atuam de forma legal.