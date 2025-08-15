Ambulante acerta lata na cabeça de fiscal da prefeitura ao ter carrinho confiscado em Goiânia (GO)
Segundo administração municipal, vendedora de açaí vendia produto sem autorização; ela foi presa por agressão
Uma vendedora ambulante foi presa por agressão após bater uma lata na cabeça de um fiscal durante apreensão de sua mercadoria, na última quarta-feira (13), na cidade de Goiânia (GO). Segundo a prefeitura da cidade, a mulher vendia açaí sem autorização e teve seu carrinho confiscado.
A administração municipal informou que a ação ocorreu após um longo período de orientações e tentativas de regularização. Ainda de acordo com a prefeitura, as regras buscam organizar o espaço urbano, garantir a livre circulação de pedestres e proteger os comerciantes que atuam de forma legal.
