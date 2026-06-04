Pai de Henry Borel fala sobre resultados de julgamento

Após a conclusão dos julgamentos do Caso Henry Borel nesta quinta-feira (4), Leniel Borel — o pai da vítima — comentou sobre os resultados durante uma entrevista ao Link News.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!