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Pai de Henry Borel fala sobre resultados de julgamento

Jairinho foi condenado a 43 anos de prisão; Monique Medeiros teve perdão judicial

Link Record News|Do R7

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Após a conclusão dos julgamentos do Caso Henry Borel nesta quinta-feira (4), Leniel Borel — o pai da vítima — comentou sobre os resultados durante uma entrevista ao Link News.

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