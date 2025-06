Análise: Irã deve retaliar EUA para preservar imagem, mas conflito não deve escalonar

Em um novo capítulo da guerra no Oriente Médio, os Estados Unidos atacaram, na madrugada de sábado (21), três instalações nucleares do Irã . Neste domingo (22), o Hora News convidou Igor Sabino, doutor em Ciência Política, para analisar os próximos passos do conflito.



O regime iraniano já fala em considerar qualquer cidadão ou militar americano como alvo potencial. Sabino acredita que haverá retaliação, mas pontual e que não significaria uma escalada do conflito. "Eu acredito que vai ter sim algum tipo de retaliação, até por conta dessa questão, dessa necessidade que o regime iraniano tem de preservar a sua imagem no Oriente Médio, e eu acredito que talvez seja um ataque pontual contra uma base americana, algo do tipo, eu não acredito que o Irã vai ter o interesse agora de escalonar muito esse conflito", analisa.



O cientista político tampouco aposta na intervenção de países como Rússia e China em favor do Irã e aponta que, após os ataques, o governo de Donald Trump espera que o Irã retome as negociações por um acordo nuclear.