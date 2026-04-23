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Israel e Líbano participam de nova rodada de negociações

Reunião vai acontecer na capital norte-americana; encontro acontece em meio a ataques recentes

Hora News|Do R7

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Estados Unidos sediam nesta quinta-feira (23) uma nova rodada de negociações entre Israel e o Líbano, na capital Washington.

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