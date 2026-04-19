Assista ao discurso de Lula na maior feira industrial do mundo

Durante discurso na 'Hannover Messe', maior feira industrial do mundo, neste domingo (19), o presidente Lula defendeu o fim da escala 6x1, falou sobre inteligência internacional e responsabilizou os países integrantes do Conselho de Segurança da ONU pelas guerras que o mundo enfrenta.



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