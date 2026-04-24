Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Câmara aprova multa para quem joga lixo na rua

Medida vale para pessoas e empresas, valor varia de um a cem salários mínimos

Hora News|Do R7

  • Google News

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece multas para o descarte inadequado de lixo em áreas públicas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • cidades
  • hora-news
  • lixo
  • meio-ambiente

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.