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Exposição reúne mais de 300 peças da rainha Elizabeth 2ª

Acervo mostra como moda ajudou a construir imagem de uma das figuras mais marcantes do século 20

Hora News|Do R7

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Uma exposição na Inglaterra reúne mais de 300 peças do acervo da rainha Elizabeth 2ª, que completaria 100 anos na próxima terça (21).

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