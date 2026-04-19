Oceanos registram calor próximo ao recorde para março

A temperatura média das superfícies oceânicas chegou a 20,97° C em março, segundo o Observatório Europeu Copernicus. Este valor está apenas um décimo abaixo do recorde do mesmo mês registrado anteriormente. A organização também destacou que as temperaturas continuaram subindo em abril. O boletim alerta sobre o provável retorno do fenômeno El Niño no segundo semestre.



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