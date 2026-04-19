Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Oceanos registram calor próximo ao recorde para março

Observatório teme novo El Niño com ondas extremas de calor nos próximos meses

Hora News|Do R7

  • Google News

A temperatura média das superfícies oceânicas chegou a 20,97° C em março, segundo o Observatório Europeu Copernicus. Este valor está apenas um décimo abaixo do recorde do mesmo mês registrado anteriormente. A organização também destacou que as temperaturas continuaram subindo em abril. O boletim alerta sobre o provável retorno do fenômeno El Niño no segundo semestre.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • El Niño
  • Temperatura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.