Robô humanoide é usado como agente de trânsito na China; veja

Motoristas na China observaram um novo agente de trânsito durante testes. Um robô humanoide foi utilizado para controlar o fluxo de carros em um cruzamento. O robô estava vestido com colete e fazia sinais aos motoristas. Essa iniciativa faz parte dos testes relacionados ao uso crescente da inteligência artificial no país e gerou repercussão nas redes sociais.



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