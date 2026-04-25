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Robô humanoide é usado como agente de trânsito na China; veja

País tem apostado cada vez mais no uso desse tipo de tecnologia no dia a dia

Hora News|Do R7

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Motoristas na China observaram um novo agente de trânsito durante testes. Um robô humanoide foi utilizado para controlar o fluxo de carros em um cruzamento. O robô estava vestido com colete e fazia sinais aos motoristas. Essa iniciativa faz parte dos testes relacionados ao uso crescente da inteligência artificial no país e gerou repercussão nas redes sociais.

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