Cresce o número de pessoas desempregadas no Brasil
Mesmo com a alta, esse é o menor índice registrado para o período
O número de desempregados cresceu no Brasil no primeiro trimestre do ano. Mesmo com a alta, esse é o menor índice registrado para o período.
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