Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Cresce o número de pessoas desempregadas no Brasil

Mesmo com a alta, esse é o menor índice registrado para o período

Hora News|Do R7

  • Google News

O número de desempregados cresceu no Brasil no primeiro trimestre do ano. Mesmo com a alta, esse é o menor índice registrado para o período.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Desemprego
  • IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
  • hora-news
  • mercado-de-trabalho

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.