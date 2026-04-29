Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Jorge Messias passa por sabatina na CCJ do Senado

Nome do advogado-geral da União precisa ser aprovado por maioria na sessão

Hora News|Do R7

  • Google News

Durante a sabatina para sua indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal), Jorge Messias rebateu Flávio Bolsonaro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Jorge Messias
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • 8-de-janeiro
  • flavio-bolsonaro

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.