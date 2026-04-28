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Polícia Federal faz operação contra exploração sexual infantil

Arquivos de pornografia são apreendidos com suspeitos

Hora News|Do R7

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A Polícia Federal realizou uma operação nacional contra o abuso sexual infantil nesta terça-feira (28).

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