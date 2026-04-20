Garoto de 3 anos viraliza com tacada no golfe e 'dancinha da vitória'

O menino Mateo, de apenas 3 anos, conquistou a internet após acertar uma tacada no golfe e celebrar com uma dancinha da vitória. A cena foi registrada pela mãe do garoto nas Filipinas e rapidamente se espalhou pelas redes sociais .

No vídeo, é possível ver o garoto balançando os braços enquanto fica na ponta dos pés para celebrar seu feito notável.

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