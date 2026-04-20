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Tigres siberianos celebram primeiro mês de vida na China e dão show de fofura

Animais nasceram de mães diferentes e estão passando por cuidados de tratadores

Hora News|Do R7

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Na China, um zoológico comemorou o primeiro mês de vida de dez filhotes de tigres siberianos com uma sessão de fotos. Nascidos de três mães diferentes, eles pertencem a uma espécie ameaçada de extinção. Cheios de energia e saúde, os pequenos tigres conquistaram o coração dos visitantes com muita fofura.

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