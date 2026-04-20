Tigres siberianos celebram primeiro mês de vida na China e dão show de fofura

Na China , um zoológico comemorou o primeiro mês de vida de dez filhotes de tigres siberianos com uma sessão de fotos. Nascidos de três mães diferentes, eles pertencem a uma espécie ameaçada de extinção . Cheios de energia e saúde, os pequenos tigres conquistaram o coração dos visitantes com muita fofura.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!