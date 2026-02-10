Avião faz pouso de emergência e deixa dois feridos nos EUA

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na Geórgia, nos Estados Unidos. O motor apresentou problemas após a decolagem e não havia potência suficiente para retornar ao aeroporto.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!