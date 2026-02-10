Logo R7.com
Avião faz pouso de emergência e deixa dois feridos nos EUA

Motor apresentou problemas após decolagem; duas pessoas sofreram ferimentos leves

Hora News|Do R7

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na Geórgia, nos Estados Unidos. O motor apresentou problemas após a decolagem e não havia potência suficiente para retornar ao aeroporto.

