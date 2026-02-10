Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Israel faz operações no Líbano e mata integrantes do Hezbollah

Militares israelenses realizaram ataques aéreos no país e também capturaram membro de grupo extremista

Hora News|Do R7

  • Google News

Israel realizou uma série de operações militares no sul do Líbano visando grupos terroristas. Durante um ataque aéreo em Yanouh, dois membros do Hezbollah foram eliminados.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • israel
  • libano
  • terrorismo
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.