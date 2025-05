Ancelotti convoca seleção sem Neymar e Endrick e com Casemiro; veja a lista completa

Os primeiros convocados para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti estreiam no dia 5 de junho, contra a seleção do Equador , em Guaiaquil. O novo técnico italiano desembarcou no Brasil no domingo (25) e foi apresentado nesta segunda-feira (26) , no hotel em que está hospedado no Rio de Janeiro.



Alisson, Bento, Hugo Souza, Marquinhos, Léo Ortiz, Casemiro e Bruno Guimarães são alguns dos nomes chamados. Para compor o ataque, Ancelotti escolheu Antony, Estêvão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.



A ausência de Neymar nesta primeira lista chamou a atenção, porém, Ancelotti disse que espera contar com o jogador na Copa do Mundo. Endrick também não está presente na escalação anunciada, apesar de já ter tido contato com o treinador italiano no Real Madrid.