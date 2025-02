Animais recebem sorvete para aliviar calor intenso em zoológico no interior de SP

Um zoológico no interior de São Paulo passou a oferecer sorvetes para os animais em dias muito quentes. A estratégia, segundo o veterinário do espaço, é proporcionar conforto térmico e uma alternativa de atividade para os bichos.



Para o preparo do doce, os funcionários consideram a preferência alimentar de cada um dos animais, como frutas, sementes e até sangue, no caso de carnívoros. Em períodos de calor intenso , o zoológico conta também com recintos cobertos, com sombras e bebedouros, oferecendo um ambiente adequado para os bichos.