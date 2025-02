Ataques de piranhas deixam sete feridos em Itirapina (SP)

Ataques de piranhas deixaram sete feridos em 15 dias na cidade de Itirapina, no interior de São Paulo . Os casos aconteceram em uma represa, e a vítima mais recente foi um turista do Mato Grosso do Sul que nadava no local. Por causa do alto número de casos — um dos motivos é o período de reprodução das piranhas —, a prefeitura da cidade proibiu os banhistas na represa.