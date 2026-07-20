Sabesp se manifesta sobre rompimento de adutora na zona sul de SP

Uma adutora se rompeu nesta manhã na avenida Dona Belmira Marinho, localizada no bairro do Grajaú, zona sul da capital paulista. O incidente resultou em um grande vazamento de água pela via.



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