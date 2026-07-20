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Sabesp se manifesta sobre rompimento de adutora na zona sul de SP

Sabesp informou que o problema foi provocado por obra de terceiros no local

News das 19h|Do R7

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Uma adutora se rompeu nesta manhã na avenida Dona Belmira Marinho, localizada no bairro do Grajaú, zona sul da capital paulista. O incidente resultou em um grande vazamento de água pela via.

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