Baixa umidade em São Paulo: Defesa Civil emite alerta para riscos de queimada

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre o aumento do risco de queimadas devido à baixa umidade até quarta-feira (22). A situação é mais crítica na região norte do estado, que enfrenta uma seca prolongada desde 2020. O fenômeno conhecido como "veranico", caracterizado por dias quentes e secos durante o inverno, contribui para a elevação dos riscos.



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