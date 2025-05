Autoridades explicam atualizações e próximos passos na investigação da fraude no INSS

Com os desdobramentos do caso que denunciou o esquema da fraude bilionária no INSS , autoridades participaram, na manhã desta quinta-feira (8), de uma entrevista coletiva para atualizações com as últimas informações do processo. O novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, falou sobre as novas diretrizes no órgão e a condução autônoma pelo novo presidente, Gilberto Waller Júnior, escolhido pelo presidente Lula, no dia 1º de maio, após a demissão de Alessandro Stefanutto.





“A nossa chegada ao Ministério da Previdência Social, como ministro, para mim representa a inauguração de um novo momento”, afirmou Queiroz, dizendo que a pasta será de “transparência e também de acolhimento”. O ministro ainda informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que se “fosse às últimas consequências na apuração das responsabilidades e às últimas consequências na busca daqueles que são os culpados e que cuidasse dos nossos aposentados”.





Além das atualizações, Vinicius Marques de Carvalho, ministro-chefe da CGU (Controladoria-Geral da União), explicou o funcionamento do processo e os pontos de atenção nas descobertas feitas pela investigação. Ele ainda afirmou que a organização irá responsabilizar os envolvidos “doa a quem doer”.





Meu INSS sobre a negativa de qualquer tipo de desconto indevido. Waller Júnior também mencionou que outra notificação, aos segurados que tiveram algum tipo de desconto associativo, será enviada na próxima semana, com a possibilidade de transparência de qual instituição fez o desconto e valores. O presidente do INSS também pontuou que, entre as medidas tomadas, 27 milhões de segurados que não passaram pelos golpes irão receber notificações pelo canalsobre a negativa de qualquer tipo de desconto indevido. Waller Júnior também mencionou que outra notificação, aos segurados que tiveram algum tipo de desconto associativo, será enviada na próxima semana, com a possibilidade de transparência de qual instituição fez o desconto e valores.





ressarcimento junto às associações, sem a necessidade de levantamento de documentos. Ele também reafirmou para que os beneficiários não confiem em informações que não venham dos canais oficiais. O chefe do órgão pontuou que os usuários informarão se estavam cientes ou não dos valores retidos na folha de pagamento, e em caso negativo, o próprio INSS irá providenciar as medidas dejunto às associações, sem a necessidade de levantamento de documentos. Ele também reafirmou para que os beneficiários não confiem em informações que não venham dos canais oficiais.





“Vamos dar amplo conhecimento a toda sociedade de quantos pedidos, quantos casos foram resolvidos e quantos desses segurados foram efetivamente prejudicados e quantos são indenizados”, afirmou Waller Júnior.





bloqueio de bens contra 12 entidades associativas. Jorge Messias, ministro da AGU, afirmou que esses entes foram criados, credenciados e operaram durante anos e em diferentes governos, constituindo uma “organização criminosa sofisticada que contou com agentes públicos e agentes privados para praticar essa fraude”. Na entrevista também foi anunciada a apresentação de uma ação cautelar inominada com pedido imediato decontra 12 entidades associativas. Jorge Messias, ministro da AGU, afirmou que esses entes foram criados, credenciados e operaram durante anos e em diferentes governos, constituindo uma “organização criminosa sofisticada que contou com agentes públicos e agentes privados para praticar essa fraude”.





Messias ainda pontuou que, segundo os relatórios de inteligência da investigação, essas instituições compõem o núcleo principal da fraude do desconto irregular, com a identificação de dois grupos de infração à lei anticorrupção, com entidades de fachada criadas exclusivamente para o cometimento dos descontos irregulares.