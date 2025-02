Avenida Marquês de São Vicente é liberada após queda de avião em São Paulo

A avenida Marquês de São Vicente foi liberada às 14h45 desta sexta-feira (7), após a queda de um avião que aconteceu nesta manhã. A informação é da Companhia de Engenharia e Tráfego. O local permanecia interditado, seguindo a orientação do Corpo de Bombeiros para a atuação de equipes de saúde, da SPTrans, da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo) e da Defesa Civil. Os veículos retomam o trajeto aos poucos.



Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta sexta, em uma das avenidas mais movimentadas da zona oeste da capital paulista. A aeronave, que decolou do aeroporto Campo de Marte, tinha como destino Porto Alegre, e atingiu um ônibus que estava na via. Ao menos duas pessoas morreram carbonizadas e seis ficaram feridas.