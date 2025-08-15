Logo R7.com
Avião quica na pista durante pouso em meio a tufão em Taiwan; veja vídeo

Fenômeno registrou rajadas de até 191 km/h e deixou ao menos 112 feridos; uma pessoa está desaparecida

Hora News|Do R7

Pilotos enfrentaram dificuldades para pousar aviões durante um tufão em Taiwan. Um vídeo mostra o momento em que uma aeronave se aproxima da pista, quando fortes rajadas de vento atingiam a região. Um dos aviões chega a quicar na pista antes realizar a aterrissagem.

O tufão registrou rajadas de até 191 km/h, provocou cancelamento de voos, fechou escolas e comércios e forçou a fuga de mais de oito mil pessoas. Ao menos 112 vítimas ficaram feridas e uma segue desaparecida.

