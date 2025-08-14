Piloto quebra recorde mundial de altitude em voo histórico com avião movido a energia solar

O piloto suíço Raphael Domjan estabeleceu um novo recorde mundial de altitude para aviões elétricos movidos a energia solar ao alcançar 9.521 metros, em Sion, na Suíça. Feita de fibra de carbono e com mais de 20 metros de envergadura, a aeronave voou por 5 horas e 9 minutos em duas fases: uma subida inicial até cerca de 5 mil metros para recarregar as baterias e a escalada final, utilizando apenas a carga sustentável.



Domjan, que foi o primeiro a dar a volta ao mundo em um barco solar, deseja chegar a 10 mil metros e, futuramente, pilotar um avião solar tripulado na estratosfera, a cerca de 12 mil metros de altitude.