'Beautiful Things', de Benson Boone, é nomeado o single mais vendido de 2024

O sucesso Beautiful Things, do cantor americano Benson Boone , foi nomeado como a música mais vendida do mundo em 2024, nesta quinta-feira (20). Isso porque o single, lançado em janeiro de 2024, teve o equivalente a 2,11 bilhões de streams em serviços de assinatura paga. Já no YouTube, a faixa conta com mais de 520 milhões de visualizações. Abaixo dele na lista divulgada estão nomes como Sabrina Carpenter , por exemplo, com a música Espresso.