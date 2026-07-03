BH anuncia novidade para modernizar seu sistema de tráfego

Belo Horizonte se prepara para modernizar seu sistema de tráfego com a instalação de semáforos equipados com inteligência artificial. Os novos dispositivos contarão com sensores e câmeras capazes de analisar o fluxo do trânsito em tempo real e detectar pedestres aguardando para atravessar. Com isso, os tempos dos sinais serão ajustados automaticamente.



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