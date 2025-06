Bombeiros controlam incêndio que atingiu petroquímica em Cubatão (SP)

Bombeiros conseguiram conter um incêndio em uma empresa petroquímica, nesta quinta-feira (19), em Cubatão , na baixada santista. As chamas atingiram as estruturas altas dos reservatórios que armazenam materiais, provocando a evacuação dos trabalhadores do local. Os Bombeiros e a brigada de incêndio controlaram a situação que estava em diversos focos. Apesar do susto e do alto risco, não houve o registro de feridos e as causas do incêndio ainda são investigadas.