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Botijão de gás vaza e causa susto em cidade no Paraná

Corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente controlou incêndio, que não se espalhou

Hora News|Do R7

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Uma explosão em um depósito de botijões de gás causou pânico entre os moradores da cidade de Colombo, no Paraná.

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