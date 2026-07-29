Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Defesa Civil de SP alerta para chegada de nova frente fria

Estado deve ter chuva forte e rajadas de vento de até 90 km/h entre quarta (29) e quinta (30)

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Defesa Civil de São Paulo alertou para chuvas fortes e rajadas de vento que podem chegar até 90 km/h entre esta quarta (29) e quinta-feira (30). Autoridades aconselham a população a permanecer em locais protegidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chuvas
  • Defesa Civil
  • São Paulo (Estado)
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.