Defesa Civil de SP alerta para chegada de nova frente fria

A Defesa Civil de São Paulo alertou para chuvas fortes e rajadas de vento que podem chegar até 90 km/h entre esta quarta (29) e quinta-feira (30). Autoridades aconselham a população a permanecer em locais protegidos.



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