Brasileiro é deportado para terminar de cumprir pena

Denny Marucci, brasileiro e também cidadão italiano de 55 anos, foi deportado pelos Estados Unidos após ser preso pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas).



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