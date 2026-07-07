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Brasileiro é deportado para terminar de cumprir pena

Homem foi condenado a 20 anos por estupro de criança de 4 anos; ele vivia sem autorização nos EUA

Hora News|Do R7

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Denny Marucci, brasileiro e também cidadão italiano de 55 anos, foi deportado pelos Estados Unidos após ser preso pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas).

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