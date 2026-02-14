Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Câmera flagra casal atropelando mulher que reclamou de descarte de lixo no Paraná

Vítima tinha acabado de reclamar da atitude dos suspeitos

Hora News|Do R7

  • Google News

Um casal foi flagrado fazendo descarte irregular na rua no Paraná. E para piorar, eles ainda atropelaram uma moradora que reclamou.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Paraná
  • crime ambiental

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.