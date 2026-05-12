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68,7 milhões de brasileiros convivem com o crime organizado

Pesquisa aponta influência de facções no dia a dia e quais casos são mais comuns

Jornal da Record News|Do R7

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Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que mais de 40% da população vive sob influência das organizações criminosas.

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