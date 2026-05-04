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Avião monomotor atinge prédio residencial em MG

Corpo de bombeiros atende ocorrência; duas pessoas morreram

Hora News|Do R7

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Um acidente aéreo ocorrido em Belo Horizonte resultou na morte de duas pessoas.

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