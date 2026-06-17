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Caminhão é atingido por trem e motorista morre no local

Concessionária da ferrovia informou que trecho é sinalizado e maquinista usou buzina de alerta

Hora News|Do R7

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No Paraná, um motorista morreu após o caminhão que guiava ser atingido por um trem.

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