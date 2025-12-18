Logo R7.com
Caminhão invade obra e tomba durante fuga da polícia nos Estados Unidos

Criminoso chegou a deixar o veículo para tentar fugir a pé, mas foi rendido ainda no local

Hora News|Do R7

Uma perseguição policial terminou em acidente de trânsito no estado americano da Califórnia, na quarta-feira (17). Um homem roubou um caminhão, fugiu em alta velocidade por uma rodovia movimentada e só parou após invadir um trecho em obras e tombar. Ele conseguiu sair do veículo para tentar fugir a pé, mas foi rendido pelos agentes ainda no local.

