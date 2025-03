Carro é engolido após cratera se abrir em estacionamento em Taiwan, na Ásia

Uma cratera se abriu repentinamente, no fim de fevereiro, em um estacionamento em Taiwan , na Ásia. Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o chão cede e um carro é engolido pelo buraco. Segundo as autoridades, o colapso aconteceu devido à deterioração de vigas de aço que sustentavam o estabelecimento. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.