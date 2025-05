Carro que transporta pacientes em hemodiálise é usado para carregar drogas no Mato Grosso

A Polícia de Fronteira prendeu, na rodovia BR-174, um motorista a serviço da Secretaria de Saúde de Rio Branco (MT) que transportava drogas em um carro destinado ao atendimento de pacientes em hemodiálise .



A interceptação ocorreu no município de Cáceres, no Mato Grosso . No porta-malas do veículo, as forças de segurança encontraram caixas térmicas com maconha e pasta-base de cocaína . O condutor foi detido e responderá criminalmente por tráfico de drogas.