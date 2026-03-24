Cerca de 15 homens invadem local e roubam carros em SC

Um grupo de cerca de 15 homens invadiu uma revenda de carros em Florianópolis (SC) e roubou diversos automóveis. Durante a ação criminosa, os indivíduos renderam funcionários e clientes que estavam no local para levar itens pessoais e os veículos.

Uma força-tarefa foi organizada pelas autoridades para localizar os automóveis. Dentre os veículos recuperados, quatro foram encontrados incendiados. Até o momento da publicação deste artigo, nenhum suspeito havia sido preso pelas forças policiais envolvidas na operação.

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