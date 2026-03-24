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Cerca de 15 homens invadem local e roubam carros em SC

Polícia recuperou 13 veículos dos que foram roubados na revenda

Hora News|Do R7

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Um grupo de cerca de 15 homens invadiu uma revenda de carros em Florianópolis (SC) e roubou diversos automóveis. Durante a ação criminosa, os indivíduos renderam funcionários e clientes que estavam no local para levar itens pessoais e os veículos.


Uma força-tarefa foi organizada pelas autoridades para localizar os automóveis. Dentre os veículos recuperados, quatro foram encontrados incendiados. Até o momento da publicação deste artigo, nenhum suspeito havia sido preso pelas forças policiais envolvidas na operação.




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