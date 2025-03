China, Rússia e Irã se reúnem para discutir programa nuclear iraniano nesta sexta-feira (14)

A China anunciou que autoridades do país vão se reunir com Rússia e Irã, nesta sexta-feira (14), para discutir o programa nuclear iraniano . O encontro em Pequim vai coincidir com uma reunião do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), que abordará a expansão do estoque de urânio no país do Oriente Médio.



Teerã voltou a sofrer sanções após descumprir acordo de 2015, em que se comprometia a direcionar o programa para fins comerciais e energéticos. Também nesta quarta, em resposta à declaração de Donald Trump , o governo iraniano disse que negociações sobre o tema com os Estados Unidos seriam uma “enganação”, e negou querer produzir arsenal nuclear.