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Clínica de hemodiálise é interditada após morte de pacientes

Suspeitas iniciais apontam para falhas no sistema ou contaminação da água

Hora News|Do R7

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Duas pessoas morreram durante um procedimento em uma clínica de hemodiálise em Mossoró, Rio Grande do Norte.

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