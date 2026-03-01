Logo R7.com
Comando militar dos EUA confirma morte de soldados em conflito no Oriente Médio

Segundo informações, três morreram e outros cinco ficaram feridos na operação contra o Irã

Hora News|Do R7

O Comando Central dos Estados Unidos confirmou neste domingo (1º) a morte de três soldados que atuaram na operação que matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

