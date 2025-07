Combate ao HIV: suspensão da ajuda dos EUA pode gerar 4 milhões de mortes a mais, diz ONU

A ONU (Organização das Nações Unidas) alertou, na quinta-feira (10), para consequências da interrupção da ajuda dos Estados Unidos ao combate ao HIV no mundo. Mais de 60% das instituições que foram consultadas pela entidade perderam financiamento ou tiveram que suspender os serviços. Na Nigéria, o número de pacientes com acesso a métodos de prevenção caiu mais de 85% no início de 2025.



Em abril, as Nações Unidas já haviam calculado que o corte de recursos pode gerar mais de 6 milhões de novas infecções e mais de 4 milhões de mortes pela doença nos próximos quatro anos. A entidade informou que 25 países pobres conseguiram compensar parte da perda, mas pediu que a dívida dessas nações seja aliviada por meio de reformas financeiras globais.