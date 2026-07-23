EUA anunciam acordo nuclear com a Arábia Saudita
Empresas americanas devem construir usina de enriquecimento de urânio no país
Os Estados Unidos anunciaram um acordo com a Arábia Saudita que permitirá ao país enriquecer urânio. Este pacto pode resultar em bilhões de dólares para empresas norte-americanas e é visto como uma vitória significativa para os sauditas.
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