EUA anunciam acordo nuclear com a Arábia Saudita

Os Estados Unidos anunciaram um acordo com a Arábia Saudita que permitirá ao país enriquecer urânio. Este pacto pode resultar em bilhões de dólares para empresas norte-americanas e é visto como uma vitória significativa para os sauditas.



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